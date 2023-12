Pallanuoto | le squadre impegnate sabato in Euro Cup anticipano gli impegni in Serie A1

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) Si spezza in due la dodicesima e penultima giornata della regular season dellaA1 2023-2024 dimaschile: le treche sarannoinCup, ovvero Savona, Ortigia e Trieste, anticiperanno i loroin campionato, scendendo in acqua domani.9 verrà completato il turno, mentre martedì 12 si concluderà la regular season ed il campionato lascerà spazio alla Nazionale fino al 24 febbraio per la disputa dipei e Mondiali: a quel punto leai primi 7 posti disputeranno il Round Scudetto, mentre alla ripresa le altre 7giocheranno il Round Retrocessione. Il Savona, già qualificato agli ottavi diCup, ma con un primo ...