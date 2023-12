Oltre 10 mila persone per l' ultimo saluto a Giulia Cecchettin

Leggi su agi

(Di martedì 5 dicembre 2023) AGI - Si sono conclusi a Padova i funerali di, la giovane uccisa dall'ex fidanzato Filippo Turetta.10hanno partecipato alle esequie, officiate dal vescovo di Padova Claudio Cipolla e da numerosi sacerdoti. Presenti il ministro alla Giustizia Carlo Nordio, il presidente della Regione Luca Zaia e molti sindaci. Il vescovo ha salutato in particolare i tanti giovani presenti. Nella basilica di Santa Giustina sono state deposte le corone funebri del presidente della Repubblica, della presidente del Consiglio dei Ministri e dei presidenti di Camera e Senato. "Sono un coetaneo di, ho 21 anni - spiega Matteo - e mi sono sentito di esprimere la mia vicinanza alla famiglia. Come maschi siamo in difficoltà, si cerca di fare del nostro meglio ma ...