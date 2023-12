Grand Theft Auto VI esce nel 2025 su PS5 e Xbox Series | primo trailer

(Di martedì 5 dicembre 2023) (Adnkronos) –VI sarà lanciato per PlayStation 5 enel, ha annunciato Rockstar Games. È stato anche rilasciato il, che include la canzone “Love is a Long Road” di Tom Petty. "VI continua i nostri sforzi nel spingere i limiti di ciò che è

Guarda ora il trailer 1 NEW YORK: Rockstar Games®, una casa editoriale di Take - Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), è orgogliosa di annunciare cheAuto VI sarà presto disponibile per i sistemi di intrattenimento su computer PlayStation® 5 e sui sistemi di intrattenimento e giochi Xbox Series X - S a partire dal 2025. "...

Grand Theft Auto VI rappresenta una continuazione del nostro impegno a spingere i limiti del possibile in esperienze open-world basate su storie altamente immersive”, spiega Sam Houser, Fondatore di ...

