Cic | ' proteggere acqua e suolo per mitigare effetti cambiamenti'

(Di martedì 5 dicembre 2023) Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Riflettere sul, suglidel cambiamento climatico e sugli obiettivi da raggiungere per tutelarlo e preservarlo. Con questo obiettivo il Cic, Consorzio Italiano Compostatori ha organizzato a Bergamo, in collaborazione con la Fondazione Re Soil Foundation, la settima edizione del convegno 'Dalla terra alla Terra Iltraclimatici e nuovi stili di vita' in occasione del World Soil Day, giornata mondiale delche si svolge ogni anno il 5 dicembre. Partendo dal tema del World Soil Day 2023 “Soil and water: a source of life”, l'evento punta a sottolineare come la sopravvivenza del nostro pianeta dipenda dal prezioso legame tra, considerando che oltre il 95% del cibo proviene da queste due risorse. ...