Bayern Monaco-Olimpia Milano | Eurolega | ultime e diretta TV

(Di martedì 5 dicembre 2023) Questa sera alle 20.30, all’Audi Dome di, ilospita l’nella sfida valida per la dodicesima giornata di. Una partita che si preannuncia essere all’insegna dell’equilibrio e con la compagine milanese che ha molto in ballo per se stessa sia da un punto di vista morale che secondo un aspetto ben più pratico che riguarda il futuro prossimo dei biancorossi. Insomma, potrebbe essere la partita giusta per il riscatto. Ecco dunque quali sono lenovità e dove vedere inil match: le ...

Altre News in Rete:

Kane e i due difensori più forti affrontati in carriera: c'è un ex Juve

Uno dei migliori attaccanti in circolazione, eppure avversari difficili nella sua strada ne ha incontrati eccome. Harry Kane, passato in estate al, è diventato subito un pilastro della squadra di Tuchel , con numeri incredibili: 4 gol in 5 partite di Champions , ma soprattutto 18 gol in appena 12 apparizioni in Bundesliga . Non ...

Bayern Monaco, novità sul futuro di Muller|Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Bundesliga, rinviata Bayern Monaco-Union Berlino: ecco il motivo ItaSportPress

Dal Girona al Leverkusen, tutte le ‘nuove favole’ del calcio europeo

con un gol del nigeriano Victor Boniface a 10' dal termine ha pareggiato in casa contro il Borussia Dortmund (1-1), restando imbattuto dopo 13 giornate e sempre in vetta a +3 sul Bayern Monaco, che ...

Mancini a muso duro contro il tifoso che aveva criticato la Roma: "Aspetta la fine della partita"

Mertens si ferma davanti a un tifoso prima della partita, il Napoli lo distrae: "Politano" Mentre fa il suo ingresso nello stadio del Bayern Monaco Mertens si blocca davanti a uno smartphone: segue ...