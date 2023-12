Prodotti bio | tutto quello che c’è da sapere e perché costano di più

Leggi su velvetmag

(Di domenica 3 dicembre 2023) Dagli alimenti ai cosmetici, ibio sono sempre più ricercati per diversi motivi: uno fra tanti la ricerca di maggiore qualità. Dietro l’origine biologica, tuttavia, si nascondo diversi fattori altrettanto importanti, che è necessario conoscere, anche per spiegare il loro costo leggermente più elevato rispetto ai no-bio. Di certo non si tratta di un mistero nascosto, ibio hanno un costo mediamente più elevato rispetto aiindustriali. E questo riguarda sia i cibi che i cosmetici, in linea generale. A questo primo ‘arcano’ c’è un’immediata e svelta risposta:di piùhanno maggiore qualità, nascono da tempi di produzione più dilatati e non adoperano alcun tipo di sfruttamento. Ma se questo non fosse abbastanza per comprendere la natura di un prodotto bio, allora è ...