Cronistoria di una vendetta | così Israele ha devastato la Striscia di Gaza

(Di domenica 3 dicembre 2023) «È la peggiore di sempre e non lo dico alla leggera». Nonostante la tregua e l’ingresso dei primi aiuti, la situazione umanitaria acontinua a essere critica. A più di 50 giorni dall’inizio dei raid israeliani, circa la metà degli edifici nella parte settentrionale dellarisulta danneggiata dai bombardamenti. Più di 14mila palestinesi sono morti, oltre un terzo bambini. Quasi l’80 per cento dei 2,3 milioni di abitanti è sfollato. Nelle parole di un dirigente delle Nazioni Unite, si tratta di una situazione «mai vista prima». «È una carneficina completa e totale», ha detto in una recente intervista il sottosegretario generale per gli affari umanitari, Martin Griffiths. Catastrofe senza precedentiUn quadro già descritto nelle scorse settimane come «catastrofico», che ha fatto precipitare una delle situazioni umanitarie più difficili al ...