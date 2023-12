Anticipazioni la Promessa 4 dicembre | la strategia di Catalina

Leggi su gossipitalia.news

(Di sabato 2 dicembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezioneLa: Manuel erivelano retroscena del loro passato, mentre Lope sorprende Nellede ladel 4trova un modo per riportare le finanze nella giusta direzione. Lope decide di dire tutta la verità a Mauro. Dove eravamo rimasti Nelle puntate precedente, Gregorio protegge Pia svelando di essere il padre del suo bambini e lasciando tutti stupiti. Lei vorrebbe che lui raccontasse la verità, mentre lui crede ...