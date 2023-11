(Di giovedì 30 novembre 2023) Giovannisegna per primo contro il Real Madrid, ma non basta alper sbancare il Santiagoe strappare il pass per gli...

Il Napoli esce sconfitto al ‘Bernabeù per 4-2 contro il Real Madrid nel penultimo turno delal fase a girone di Champions. Partenopei in vantaggio ... (ilfattoquotidiano)

Napoli, Simeone: 'Bello segnare al Bernabeu, il derby di famiglia è una cosa personale. Ma preferivo vincere'

Meluso: 'Simeone titolare Giusto così. Mazzarri è entrato nel cuore della squadra' AreaNapoli.it

Real Madrid-Napoli 4-2, a Simeone non basta il gol: «Volevamo vincerla»

Aveva aperto le marcature nel suo derby personale, ma l'amarezza di Giovanni Simeone è l'amarezza del Napoli: «Nel finale abbiamo abbassato la guardia, non siamo riusciti ...