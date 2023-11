Benfica-Inter di Champions League risultato 3-3 | tripletta Joao Mario | poi gol di Arnautovic | Frattesi e Sanchez

l’Inter si è resa protagonista di una magnifica rimonta in Champions League : sotto 0-3 sul campo del Benfica dopo 34 minuti per merito della ... ()

Benfica-Inter 3-3 - Joao Mario tris e rimonta nerazzurra

(Adnkronos) – L'Inter pareggia per 3-3 in casa del Benfica nel match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League. I nerazzurri, ... ()