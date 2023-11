LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul 2-1 | Champions League volley femminile in DIRETTA | +4 Savino nel quarto set | 13-9

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14-9 Errore, +5Del Bene. 13-9 Ancora Antropova. 12-9 La diagonale di Antropova. 11-9 Herbots trova il mani out del muro turco. 10-9 La diagonale di Voronkova. 10-8 La pipe di Boskovic. 10-7 Ancora Antropova, scappa via la squadra di Barbolini nelset. 9-7 La diagonale di Antropova, +2Del Bene. 8-7 Pallone fuori, il punto è di. 7-8 Parallela di Voronkova ma c’è il challenge. 7-7 Attacco di Antropova. 6-7 Errore di Jack con la fast. 5-7 Attacco di Nwakalor. 4-7 Altro muro turco, time outDel Bene. 4-6 Murosu Herbots. 4-5 Errore in costruzione. 4-4 Attacco di Boskovic. 4-3 Sfiora ...