... che in giornata aveva parlato anche con Antony Blinken, sulla necessità di proteggere i civili innocenti a, garantire un flusso continuo di assistenza umanitaria e lavorare al rilascio di tutti ...

Gaza, la diretta - Hamas: "Ad al-Shifa morti sei neonati". Biden sente l'emiro del Qatar: "Ostaggi siano rilasciati subito" Il Fatto Quotidiano

Gaza, bombardamento colpisce l'area dell'ospedale indonesiano durante la diretta La Stampa

Per il sondaggista Antonio Noto, i risultati di un referendum sulla riforma per introdurre l’elezione diretta del presidente del Consiglio “non sono scontati, a vedere come si è votato nei referendum ...Casa Bianca: “Negoziati in corso”. Biden chiama l’emiro del Qatar: “Lavorare al rilascio degli ostaggi e per gli aiuti umanitari”. Il direttore dell’ospedale Al-Shifa: “Sale operatorie fuori uso, chi ...