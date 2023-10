Strettamente monitorato Fedez | voci preoccupanti dall' ospedale | come sta

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 3 ottobre 2023) Ore di apprensione per, ricoverato da giovedì scorso all'Fatebenefratelli di Milano per due ulcere che gli hanno provocato un'emorragia interna. Quella di oggi, comunque, sarebbe stata una giornata relativamente tranquilla per il rapper. Stando a quanto appreso'Adnkronos Salute, le sue condizioni sarebbero sotto controllo. Dopo la complicazione di domenica scorsa, quando un nuovo sanguinamento è stato scoperto e bloccatoo staff medico attraverso un'endoscopia, oggi le condizioni del cantante sarebbero meno, ma comunquee continuamente monitorate. Inoltre, secondo quanto riportato'Ansa,sarebbe in leggero miglioramento, con i livelli di emoglobina in recupero, dopo varie trasfusioni. ...