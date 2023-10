Incidente Mestre | bus noleggiato da turisti stranieri

(Di martedì 3 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Il pullman precipitato dal cavalcavia di, nel quale sono morte più di venti persone, non svolgeva servizio di linea - come appreso in un primo tempo - ma era ...

Una tragedia immane Continua a leggere su Tg. La7.it - Il sindaco di Venezia, Lugi Brugnaro , è intervenuto in diretta in tv per aggiornare sulla ...

Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riferendosi all'. Sarebbero numerosi i feriti. Si apprende anche che c'è una bimba di 10 anni portata gravissima ...L'di questa sera non è il primo drammatico episodio del genere. Sono anzi numerosi i precedenti negli ultimi anni, a partire dal pullman di turisti finito in una scarpata in Val Badia nel 1993 ...

Incidente a Mestre, autobus precipita da cavalcavia. DIRETTA Sky Tg24

Incidente a Mestre, bus cade dal cavalcavia e va a fuoco: 21 morti e 15 feriti Corriere

Almeno 18 vittime e 40 feriti nel tragico incidente ferroviario un volo di molti metri fin sulla sede ferroviaria. Il pullman ha sfondato la recizione del cavalcavia della Vempa e ha preso fuoco ...A Mestre un pullman è precipitato dal cavalcavia della Vempa, nella serata di martedì 3 ottobre. Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente ma il mezzo era pieno di persone e ci sarebbe ...