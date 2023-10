“E ora cosa ci succede?” Grande Fratello | allarme nella casa | i concorrenti hanno scoperto tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 3 ottobre 2023), le lamentele dei. Non c’è pace per Alfonso Signorini quest’anno. L’edizione 2023 del reality di Canale 5 fatica a decollare. Nelle scorse ore diversi spettatoricriticato apertamente quello che stando. Ed è spuntata fuori pure l’ipotesi – clamorosa – che il conduttore possa essere sostituito. Magari non subito,che avrebbe dell’incredibile. Il nome fatto è quello di Silvia Toffanin, che andrebbe a rimpiazzare Signorini. Ma si tratta di voci. Come quella che parla di una possibile chiusura anticipata: “Per la prima volta in dieci anni – si legge su Twitter – nel palinsesto di punta in prima serata,avuto difficoltà a sviluppare la puntata. Questo è un episodio preoccupante. Chiusura anticipata, atmosfera pesante, ...