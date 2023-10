Berlino e Ong | ora perfino in Germania protestano | “Smettiamola di finanziarle”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Roma, 2 ott – Le Ong finanziate dallagenerano proteste proprio in. Lo riporta il Giornale. Gli ambienti tedeschi sono in fase di piena esplosione. Ong, inpioggia di proteste per i sostegni Tutto si scatena venerdì, dopo che il centro di accoglienza di Suhl non accetta più rifugiati a causa dell’evidente sovrannumero. Nella stessa Turingia molte comunità iniziano a non volerne più sentir parlare, di clandestini. Arrivando a criticare i sostegni alle Ong della. Il deputato e portavoce Cdu Alexander Throm è usa troppi giri di parole. Il riferimento è al ministro degli Esteri Annalena Baerbock, la quale “non è possibile che scelga singoli operatori di soccorso in mare a suo capriccio e che i contribuenti debbano finanziarli”. Basta, insomma, anche nelle terre tedesche non ne possono ...