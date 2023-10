Accuse di Oriana al GF spagnolo | “Mi hanno dato una pasticca e cacciata”

Leggi su biccy

(Di lunedì 2 ottobre 2023) Continua la diatriba sull’addio diMarzoli al Gran Hermano Vip. Mentre la produzione ha assicurato che è stata la ragazza a voler abbandonare, l’ex gieffina continua a giurare di essere stata buttata fuori. Ma non è finita qui, perché ieri sera la venezuelana ha mosso altre. In una serie di video la Marzoli ha rivelato che gli autori del GH Vip le avrebberouna pillola. Il conduttore dice chedal momento in cui esce dalla porta (nel video che a loro conviene mostrare) non sarebbe potuta rientrare in gioco ma è tutto falso. Lei rientra in casa per le prove dopo aver parlato con la produzione.non mente, loro sì. #yoestoyconpic.twitter.com/WlfjO8iFrK — ???? ? (@afiresign ) October 1, 2023 Ledi...