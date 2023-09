Mou | hai rotto un po' | la lettera di Iacometti | colpo di grazia alla Roma

(Di domenica 1 ottobre 2023) Caro Josè, giovedì sera, a cinque minuti dfine di Genoa-, quando ho visto il Capitano (quello vero, con tutto il rispetto per il mitico Lorenzo Pellegrini, che ha dato l'addio al calcio proprio al termine di una partita con la formazione ligure) lasciare gli spalti (dopo aver concesso un selfie con il viso pietrificato), ho cambiato canale. Sai che notizia, dirai tu (non ci conosciamo, ma nel mondo dello sport usa così). Ecco, lo è. Ingenuamente e un po' sadicamente, anche quando le cose, ed è capitato cosi tante volte che fatico a tenere il conto, si mettevano male o malissimo, ho sempre preferito aspettare quel maledetto fischio dell'arbitro che, come una pugnalata al cuore, ti toglie pure l'ultimo, irrazionale briciolo di speranza. Del resto, come diceva Vujadin Boskov, solo a quel punto la partita finisce. E tu più di altri lo sai, visto ...

E basta, per favore, con la tiritera della rosa corta, i giocatori non ideali per. Ideali per cosa poiDybala.Lukaku. Già qui non dovremmo parlare di una squadra al quintultimo posto. E ...Le reazioni Ovviamente la frase diha sollecitato i tifosi della Roma che lo applaudono come ... E ancora: 'Vero, lo sanno tutti', 'Se ti rubano qualcosa quella cosa resta tua anche se non ce l'...

Conferenza Mourinho, cosa ha detto sulla crisi Roma e sul rinnovo: rileggi le sue parole Corriere dello Sport

Mourinho: 'Ho ricevuto l'offerta più pazza nella storia del calcio ... Calciomercato.com

Dopo la finale europea non s'è ripreso. Vacilla il feeling con la piazza. Ma la squadra ha il terzo monte ingaggi ...Dopo la trovata autolesionista dei 5 attaccanti contro il Genoa, esplode la rabbia giallorossa. Ma da Trigoria assicurano: il mister non è in discussione ...