Marocchi | «Lautaro Martinez? Quel tocco solo lui Padrone»

Leggi su inter-news

(Di domenica 1 ottobre 2023) Giancarloha parlato su Sky Calcio Club die delle partite di inizio stagione dell’Inter. Tocchi da fuoriclasse. FUORICLASSE –analizza i movimenti del numero 10: «Ilsotto di ieri lo sa faree pochi altri. Nel primo gol c’è un elemento importante. Lui è dentro l’area di rigore, Thuram lavora fuori. Nelle prime partite l’argentino veniva a giocare fuori e Thuram entrava in area. Per favore non fate stancare il numero 10! Lui deve rimanere in area, dev’essere ilassoluto» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibilein parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...