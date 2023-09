Su Prime Video un ‘One Prank Show’ per Fabio de Luigi !

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Amazing -De(Us) Se leggi “oneshow” non capisci cosa sia e se lo capisci pensi ad uno show di scherzi e candid camera. Ma se approfondisci e cerchi la descrizione di Amazing –Decomprendi che si tratta di un formato scripted (o al massimo una via di mezzo). Il comunicato stampa di, piattaforma che ospiterà la produzione, spiega: “è un comedy italiano che vede protagonista l’attore comicoDealle prese con una serata molto speciale: ha ricevuto un premio alla carriera, ma è così schivo che ne farebbe a meno, evitando celebrazioni per lui imbarazzanti”. Così Desuo malgrado si ritrova in un lussuoso hotel ...