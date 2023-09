Pallanuoto femminile | Serie A1 2023-2024 | riparte la caccia all’Ekipe Orizzonte Catania

Leggi su oasport

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Il campionato diA1discatterà domenica 1 ottobre, con la regular season che si comporrà di un girone unico all’italiana a 10 squadre con gare di andata e ritorno. Vi saranno due soste: una più lunga, dal 2 dicembreal 24 febbraio, per Europei e Mondiali, ed una più breve, dal 23 marzo al 13 aprile, per Pasqua e Final Six di Coppa Italia. La regular season si concluderà sabato 27 aprile: al termine delle 18 giornate le squadre dal 1° al 4° posto giocheranno i play-off scudetto, mentre le squadre dal 6° al 9° posto giocheranno i play-out retrocessione, infine la squadra al 10° ed ultimo posto giocherà nellaA2 ...