Messina Denaro | sepoltura blindata per il boss | rose gialle sulla bara Adnkronos

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Castelvetrano, 27 set. () - (dall'inviata Elvira Terranova) - Il feretro, scortato dagli uomini del Gom, varca il cancello del cimitero di Castelvetrano (Trapani) poco dopo le 8.10 di mattina. Dietro lac'è il fratello Salvatore, che con una mano tiene un mazzo di, e con l'altra accarezza laattraverso il vetro del carro funebre, che contiene la salma di Matteo. Accanto a Salvatore ci sono le sorelle Giovanna e Bice, le uniche due sorelle non detenute, il cognato Vincenzo Panicola, marito dell'altra sorella, Patrizia, che è invece in carcere, come Rosalia. Subito dietro ci sono tre macchine scure. Nella prima è seduta sul lato passeggeri Lorenza Alagna, l'unica figlia delmafioso, che pochi mesi fa ha ...

Una messa per Matteo Messina Denaro , il boss mafioso morto lunedì a seguito dell'aggravarsi del suo quadro clinico. Un infortunio avvenuto "in ...

Matteo Messina Denaro aveva trovato la misericordia di un sacerdote in provincia di Napoli che aveva fissato una messa in suffragio per il boss di ...

CASTELVETRANO (TRAPANI) - La salma di Matteoè stata tumulata nella cappella di famiglia, nel cimitero comunale di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Non è stata celebrata alcuna funzione religiosa. La salma ha raggiunto il ...Ad accogliere la salma di Matteo, l'ultimo boss stragista di Cosa Nostra, ci sono solo i parenti più stretti: la nipote e avvocato Lorenza Guttadauro, le due sorelle Bice e Giovanna - ...

Messina Denaro, le tre suore che volevano pregare per lui all’ospedale. «Ci hanno mandato via» Corriere della Sera

Dalla famiglia Messina Denaro si è sempre tenuto lontano. Dieci anni fa ha convinto il padre a collaborare e ha deciso di restare a vivere qui, perchè -dice - “sono i mafiosi a dover andare via, non ..."Eravamo pronti ad intervenire con un'ordinanza per impedire questo scempio. Mai e poi mai avrei consentito che nella città da me amministrata si celebrasse una messa per un mafioso, un esecutore ed u ...