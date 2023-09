Juve | senti Allegri | ‘Ylidiz mi piace molto’

Convocati Juve per il Sassuolo , la lista di Allegri per il match contro i neroverdi: sono quattro le assenze tra i bianconeri Attraverso il ...

Sarà l’Evento dell’anno. O meglio, del secolo. La festa per il centenario degli Agnelli alla guida della Juve ntus riunirà...

Negli ultimi due anni laha avuto un po' di difficoltà, ma è sempre la, ha tanti campioni. Sarà difficile, ma il Lecce ha tanta fame e questa fame ti fa vincere queste partite, magari trova ...Intervistato da Sportitalia.com , parla Roberto Meloni, l'agente del francese ex Lorient : ' Se interessa allaA Giuntoli so che il giocatore piace , ma i bianconeri oggi hanno una strategia ...

23 settembre 2023, minuto numero 97 di Ternana-Sudtirol. Una data da ricordare per Daouda Peeters, centrocampista del Sudtirol in prestito dalla Juventus Next Gen. Una data che segna la fine di ...Nella sua intervista a Il Corriere della Sera, il direttore dell'area tecnica del Lecce Pantaleo Corvino ha detto la sua anche su Nikola Krstovic, che l'ex.