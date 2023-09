Forte scossa di terremoto a Napoli | la terra trema ancora ai Campi Flegrei

Vigili del fuoco al lavoro per le verifiche strutturali tra le province di Firenze e Forlì dopo il sisma che ha fatto tremare l'Appennino tosco - ...

Campi Flegrei , nuova forte scossa di terremoto di magnitudo avvertita alle intorno alle 17.24 in tutta la città di Napoli . Una forte scossa di ...

Continua a ballare la terra a Pozzuoli. E’ in corso l’ennesimo sciame sismico che questa mattina ha messo in agitazione i residenti. Alcune scuole ...

Una nuova fortissima scossa di terremoto è avvenuta poco fa nella notte nell’area dei Campi Flegrei . gente spaventata per strada da Pozzuoli , a ...

Così il sindaco Luigi Manzoni ai genitori dopo ilsciame sismico di questa mattina. "Anche il ... non lasciamoci prendere dal panico che può essere più pericoloso di una. Se avete dubbi o ...

Scossa di terremoto nella notte ai Campi Flegrei: magnitudo 4.2. Avvertita in molti quartieri di Napoli Fanpage.it

Forte scossa di terremoto dopo le 3,30, paura nei Campi Flegrei e a Napoli: magnitudo 4,2 della scala Richter JUORNO.it

Nuova scossa di terremoto, poco fa, con epicentro nei Campi Flegrei: alle 17.35 la terra ha tremato con una magnitudo di 2.8, superiore a quella di 2.2 nel sisma verificatosi alcune ore… Leggi ...Uno sciame sismico è in corso nell'area dei Campi Flegrei, nei pressi di Napoli. La scossa più forte è stata di magnitudo 4.2, si è verificata alle ore 3.35 ed è stata avvertita in maniera chiara in a ...