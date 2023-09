EA FC24 TOTW 2 | scopri la Squadra della Settimana!

(Di mercoledì 27 settembre 2023) Torna l’appuntamento del mercoledì con laEA Sports ha da poco annunciato il2 di EA, il nuovo Team of the Week! Electronic Arts selezionerà ogni settimana una rosa composta da 18 calciatori (invece dei consueti 23 delle precedenti edizioni), che sono coloro che più si sono messi in evidenza nei match disputati in giro per il mondo nei giorni precedenti. Neltroverà spazio anche il calcio femminile, novità di quest’anno. Ecco l’immagine pubblicata sui canali social. Le card del2 di EA FC 24 saranno disponibili nei pacchetti dalle 19 di stasera, fino alla stessa ora del prossimo mercoledì Ricordiamo che EA Sports FC 24 sarà disponibile in tutto il mondo dal 29 settembre su Playstation 4, Playstation 5, Xbox ...

Vittoria per 4-1 del Bayer Leverkusen sull’Heidenheim: a contendersi un posto nel TOTW 2 sono a nostro avvisto Exequiel Palacios e Victor Okoh Boniface, il primo con due assist, il secondo con due gol ...EA FC Team of the Week appears to be on a similar schedule as FIFA 23 TOTW releases, with a Wednesday evening release of 5pm GMT. Usually, these teams will base their selections off of the previous ...