Cagliari-Milan 1-0 LIVE | Luvumbo fulmina Sportiello e sigla il vantaggio

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 27 settembre 2023) All’Unipol Domus, il match valido per la sesta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Unipol Domus,si affrontano nel match valido per la sesta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.1-0: sintesi e moviola 29? GOL– Uno-due Nandezin area e sinistro fulmineo dell’angolano che non lascia scampo a28? Radunovic blocca – Sinistro piazzato di Okafor ma il serbo è attento a bloccare a terra 26? Hatzidiakos si immola sul tiro del numero 8 rossonero ben trovato a rimorchio da Theo 21? Cross di Zappa, Petagna la gira di testa mablocca 9? ...