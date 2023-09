15enne va alla stazione e sparisce nel nulla | ricerche senza sosta in Francia

Tragedia scampata per un soffio nel bolognese, dove una ragazzina di 15 anni ha tentato il suicidio buttandosi da un ponte. L’incidente è avvenuto ...

Oggi sono arrivate a Bari , a bordo della nave Geo Barents che le ha salvate nel Mediterraneo, 55 persone. migranti . Fra loro 46 minori non ...

Due minorenni dell’area nord di Napoli feriti a coltellate in via Stadera a Poggioreale. Le vittime sono un 12enne e un 15enne. Per fortuna nessuno ...