Rimprovero di Signorini per i gieffini | che sono troppo trattenuti

Leggi su biccy

(Di martedì 26 settembre 2023) Il Grande Fratello è arrivato alla quinta puntata, ma delle vere dinamiche, dei colpi di scena, degli “scandali”, dei primi amori e delle liti infuocate non c’è nemmeno l’ombra. I concorrenti sembrano davverorispetto agli anni scorsi (chissà perché) e forse per questo ieri sera Alfonsoha aperto la serata con una sorta di: “La casa si spaccherà in due. Perché abbiamo deciso di dare un po’ una mossa a questi inquilini“. È arrivato anche il momento di accogliere il primo eliminato di questa edizione: benvenuto in Studio, Claudio! #GrandeFratello pic.twitter.com/PUE4ZphWBY — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 25, 2023 Ildi Alfonsoper iaddormentati. Alfonso ha giustamente fatto notare ai suoi inquilini che ...