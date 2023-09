(Di martedì 26 settembre 2023) Le elezioni europee si avvicinano e Matteo, come per ogni altra campagna elettorale, ha deciso di sfoderare i suoi cavalli di battaglia: la lotta contro Bruxelles, il contr... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

...i furbi contrattaccano i piddini - quella proposta di legge faceva riferimento al". ... Secondo Bonelli "come è sempre accaduto quando si sono annunciatiedilizi, causerà una forte ...Estratto dell'articolo di Paolo Baroni per 'La Stampa' IL CONTO DEL- MEME BY OSHO Più deficit ma, inevitabilmente, anche più tasse. Anche ripescando quelle congelate, come la 'sugar' e la 'plastic tax', ...

Condoni e Superbonus, peggio di Salvini c’è l’ipocrisia del Pd Il Foglio

Condono edilizio, Salvini e la sanatoria per i piccoli abusi Edilportale.com

Il Consiglio UE approva le modifiche richieste lo scorso luglio dal Governo. Ecco cosa cambia per gli interventi di efficientamento energetico e riqualificazione sismica ...Anche un singolo condòmino può far bloccare i lavori del Superbonus se compromettono il decoro architettonico o limitano la proprietà individuale.