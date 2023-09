Dopo Spalletti | Rudi Garcia firma un contratto con SSC Napoli Chi farà parte del suo team di allenatori?

Sono giorni molto intensi in casa Napoli . Alle spalle c'è il pareggio deludente a Marassi contro il Genoa, però allo stesso...

Maddaloni svela un retroscena di mercato: Thiago Motta era uno dei nomi valutati da Giuntoli come sostituto di Spalletti al Napoli. CALCIO NAPOLI. ...

Nella sua testa c'è solo la sfida di domenica sera al Dall'Ara. «Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le ...

dopo l’ addio di Spalletti , De Laurentiis ha sondato Thiago Motta come possibile sostituto: il tecnico del Bologna però ha preferito rimanere in ...

Vicino al Napoli in estate per sostituire Spalletti , confermati i contatti tra De Laurentiis e Thiago Motta: cos’è davvero successo. Domenica, alle ...

... penso che dovesse lasciare subitola mancata qualificazione ai Mondiali, perché la colpa l'... La Nazionale diLe ho viste le partite, ne ha fatte due, non erano difficili, ma lui è ...Due punti nelle ultime tre gare di campionato e la vetta della classifica è già distante 7 puntiappena cinque giornate. Il Napoli campione d'Italia stental'addio di Luciano(attuale Ct della Nazionale ndr) e l'arrivo in panchina di Rudi Garcia . Proprio il nuovo allenatore è sotto accusa per i cambi effettuati (anche nello 0 - 0 al Dall'...

