Campi Flegrei | tre nuove scosse di terremoto in pochi minuti

... terrà un seminario dal titolo "Terremoti, deformazioni del suolo, attività fumarolica: l'attuale fase bradisismica ai". Sempre a Monte Sant'Angelo, alle 18, lo scrittore Maurizio de ...In altri territori nazionali, IT alert potrà scattare anche in caso di maremoto (generato da un terremoto) o attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli). Attraverso ...

Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli: "Gira un messaggio vocale delirante tra la popolazione tramite alcuni social" NapoliToday

Un terremoto di magnitudo 1.8 è avvenuto nella zona Campi Flegrei alle ore 16:34:04 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8370, 14.1250 ad una profondità di 3 km. Il terremoto è stato localizzato ...Trema ancora la terra nei Campi Flegrei. Alle ore 16:34, i sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato un evento sismico nell'area dei Campi Flegrei. Il sisma, accompagnata ...