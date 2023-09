“E’ un fallimento” | Djokovic fa tremare il Tennis mondiale | attacco durissimo

(Di domenica 24 settembre 2023) Scatta la nuova polemica nel mondo del. Stavolta l’accusa parte da uno dei giocatori più forti al mondo, che si scaglia su una tematica spesso poco citata ma che sta diventando un caso sempre più grande. Novakcome sempre continua a far parlare di se, delle sue decisioni, ma soprattutto delle sue dichiarazioni. Ilta serbo è sempre stato oggetto dei media per il suo modo di essere molto schietto e diretto. Ma negli ultimi giorni ha alzato un polverone su una situazione che forse fin troppe volte è stata ignorata nel mondo dele che è giusto mettere alla luce del sole perché sta diventando un caso sempre più grande. La critica è nata a seguito di alcune dichiarazioni delta serbo riguardante i salari deiti. Specialmente quelli che sono al di ...

Ons Jabeur NovakNovakin difesa dei colleghi: 'È unciò che sta accadendo' Rusedski: 'Nel circuito Novakè sempre stato il numero uno, anche quando...' Cervara ...Rappresenta un veroper il mondo del tennis". Le parole dimostrano una certa empatia del serbo verso i colleghi e in tanti apprezzano e discutono riguardo questa situazione. Ons ...

Novak Djokovic in difesa dei colleghi: "È un fallimento ciò che sta ... Tennis World Italia

Rusedski: "Nel circuito Novak Djokovic è sempre stato il numero uno ... Tennis World Italia

Le parole di Djokovic Le parole di Ons Jabeur fanno eco a quelle che ... è una cifra molto bassa per uno sport globale come il nostro. Rappresenta un vero fallimento per il mondo del tennis”, ha detto ...Oltre a essere il più serio candidato alla nomea di GOAT del tennis Novak Djokovic è da sempre molto attento ai diritti del mondo del tennis, alla difesa dei suoi colleghi in un mondo dove spesso si i ...