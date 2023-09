Beach volley | Pro Tour | a Cervia trionfano Marchetto Windisch

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Si è concluso con una vittoria il torneo Future giocato aper Tobiae Jakob, vincitori della medaglia d’oro grazie alla meritata vittoria in finale contro gli ungheresi Artúr Hajos/Bence Attila Streli per 2-0 (21-14, 22-20). Anche dal tabellone femminile giungono per l’Italia due brillanti medaglie: argento per Jessica Allegretti ed Eleonora Annibalini e bronzo per Viktoria e Reka Orsi Toth. Allegretti e Annibalini partite dalle qualifiche, dopo la bella vittoria in semifinale contro le sorelle Orsi Toth per 2-1 (18-21, 21-16, 15-10), si sono dovute arrendere in finale alle svizzere Bentele/Lutz per 2-1 (21-19, 22-24, 15-13). Nella sfida per il terzo gradino del podio Viktoria e Reka hanno vinto il derby tutto italiano contro Aurora Mattavelli/ Rachele Mancinelli con il punteggio di 2-1 (21-12, 18-21, 15-8). ...