“Sono una persona bisessuale | pansessuale e non monosessuale Non sono una persona a metà”

Leggi su luce.lanazione

(Di sabato 23 settembre 2023) “Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me. Mon amour, amour, ma chi baci tu?”. A chi mi pare. Il brano di Annalisa ha risuonato nelle nostre orecchie per tutta l’estate, fino a cantarla in modo quasi involontario. Ma è diventato il brano simbolo di chi non ha i paraocchi in amore e nel sesso, come la comunitàe non. Manifestazionea Firenze (Foto Gianluca Moggi/New Press Photo)Amore libero…dalle etichette Togliere i paraocchi, uscire da determinati schemi, è ciò che rivendicano le persone che si considerano bisessuali, pansessuali e non-monosessuali. Persone che, con la loro fluidità, sfuggono le rigide etichette e non sentono che il loro orientamento sia realmente riconosciuto dalla società. Spesso visti come incerti, confusi o addirittura infedeli e ...