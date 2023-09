LIVE – Gubbio-Vis Pesaro 0-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

(Di sabato 23 settembre 2023) Ladi-Vis, match valido per la quinta giornata del girone B di. Gli umbri sono ancora imbattuti nelle prime quattro, anche se con una sola vittoria, mentre i marchigiani, sempre a fronte di un successo, ne hanno però perse tre. Al Barbetti tre punti pesantissimi in palio dunque. Chi riuscirà a spuntarla? Appuntamento alle ore 20.45 di sabato 23 settembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH-Vis0-0 45?- RIGORE PER IL!!! Intervento falloso ai danni di Spina 32?- Occasionecon la conclusione di Spina da fuori area, ...

Partite in Diretta del giorno su Calciomagazine SERIE A 15.00 Milan - Hellas Verona 18.00 SPAL - Lucchese Virtus Entella - Arezzo 20.45 Ancona - Juventus Next Gen Fermana - Cesena Gubbio - Vis Pesaro

Sono state ufficializzate le formazioni di Gubbio e Vis Pesaro, in campo alle 20.45 al "Barbetti" (LIVE MATCH su TuttoC.com). Sarà 3-5-2 ultra-offensivo per i ...Avversario il Gubbio, che è reduce da tre pareggi consecutivi senza gol, e si ritrova in una situazione complicata a livello di classifica. Partita, dunque, importante, soprattutto per la Vis che ...