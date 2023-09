Lazio-Monza 1-1 le pagelle e il tabellino della partita

Un ottimo Monza esce imbattuto dall’Olimpico, per il suo secondo pareggio in sei giorni. La Lazio va ancora piano: non basta Immobile, l’ex Inter ...

Lazio e Monza pareggiano 1-1 in una gara valevole per la quinta giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa salgono a 4 punti in ...