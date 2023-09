Juventus | primo gol nei professionisti per Yildiz | la rete in Next Gen contro l’Ancona

Leggi su sportface

(Di sabato 23 settembre 2023) Dopo il naufragio dellaa Reggio Emiliail Sassuolo, è scesa in campo anche laGen, in Serie C. Nel match, al minuto 38?, è arrivato ilgol neidel gioiellino turco Kenan. Portato già in squadra con Allegri, il ragazzo adesso è titolarissimo nella suadra dei giovani, e per lui c’è anche ilsorriso da professionista. SportFace.