Melonocracy | ecco chi c’è nella rete di potere di Giorgia

(Di venerdì 22 settembre 2023) Patrizia Scurti. Al grande pubblico il nome probabilmente non dirà niente, ma a Palazzo Chigi, quando parla lei, stanno tutti zitti ad ascoltare. Tutti, ma proprio tutti. Anche la presidente del Consiglio,Meloni, che infatti l’ha scherzosamente ribattezzata «la mia padrona». Altri la chiamano «Wolf», come il personaggio cult di Pulp Fiction che si presentava dicendo «Risolvo problemi». La descrivono come una macchina. Infallibile, implacabile, immancabile. «Non c’è nulla della mia vita che non passi da lei», ha scritto la leader di Fratelli d’Italiasua vendutissima autobiografia “Io sono” (Rizzoli, 2021). Patrizia Scurti, di professione capo della Segria particolare della presidenza del Consiglio, affianca Meloni ormai da diciassette anni. È la sua assistente-ombra. Fu Gianfranco Fini a ...