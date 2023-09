Detox digitale | in vacanza sconnessi

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 settembre 2023) Ci sono tour operator che organizzano viaggi «senza smartphone» immersi nella natura. Perché, dicono gli esperti, allontanarsi per un po’ dalla tecnologia equivale a riavvicinarsi a sé stessi. La mano cerca istintintivamente in una tasca. Non trova nulla. Allora passa affannosamente all’altra. Niente. Il volto si vela di un malcelato disappunto e la sensazione di stizza viene trattenuta a stento. È la classica scena di chi cerca il proprio telefono nel corso di un viaggio digital, una brevelontano dalla tecnologia, in cui ci si separa volontariamente da smartphone e computer. Spesso chi partecipa si dimentica di aver fatto voto di non usare il cellulare e di averlo riposto giudiziosamente in una cassettina, salvo poi pentirsene, rendendosi conto di quanto è difficile rinunciare a guardare le mail e gli aggiornamenti dei social. Eppure ...