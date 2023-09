Nainggolan a ruota libera | “Un ritorno alla Roma?” | tutta la verità e sulla Juve…

Leggi su sportnews.eu

(Di giovedì 21 settembre 2023) Il centrocampista belga, ad ora svincolato, ha parlato del passato e del futuro in un’intervista: come sempre le parole non sono state banaliera considerato un top player, ambito da molti top club italiani ed europei, ma frenato sempre da quel suo carattere esuberante. Poi, una volta lasciata la capitale per trasferirsi all’Inter Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.