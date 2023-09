La seduzione carnale di N° 21

Leggi su panorama

(Di giovedì 21 settembre 2023) «L’ispirazione è Napoli, ho voluto mettere insieme l’Aristocrazia e la carnalità del popolo, queste due anime che convivono ma senza contraddizioni. Non ho mai voluto lavorare sulla mia città, ma mi sono rinnamorato e da questo sentimento nasce questa collezione». Così Alessandro Dell’Acqua, direttore creativo di N° 21, racconta l’ispirazione che l’ha portato a definire la femminilità per la prossima stagione estiva.e leggerezza sono le due parole chiave che determinano la nuova cifra stilistica di N° 21 confermando ancora una volta l’eleganza maliziosa e contemporanea che da sempre contraddistingue lo stile di Dell’Acqua. In passerella un alternarsi di contrasti, dai merletti e i pizzi che velano lo sguardo alle grosse paillettes traslucenti, tutto all’insegna della leggerezza e soprattutto della trasparenza. Costruzione degli abiti e sovrapposizioni creano ...