Incidente choc con la lavastoviglie | muore dissanguato | il coltello gli trapassa la gola

(Di giovedì 21 settembre 2023) Uomo cade sullaaperta e. Dramma nella provincia italiana, dove un uomo di 63 anni scivola in cucina dopo aver sistemato i piatti nell’elettrodomestico e perde la vita. L’uomo, originario di San Martino Siccomario, cadendo rovinosamente a terra tuttavia, si infilza ilche era pronto per essere lavato, nella giugulare. A nulla sono serviti i soccorsi, l’uomo perderà la vita poco dopo. Sembra infatti che la lama dell’utensile fosse rivolta verso l’alto e che nel colpirlo abbia tragicamente reciso l’arteria femorale, provocandogli la morte per dissanguamento. >> “L’ha uccisa il marito”. Addio a Maria Rosa, 37 anni. Le paroledell’uomo ai carabinieri Il terribile fatto di cronaca è avvenuto lo scorso martedì, 19 settembre, in un appartamento di San Martino Siccomario, in ...