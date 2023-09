Dynamite 20 09 2023 Grand Slam Part 1

(Di giovedì 21 settembre 2023) Bentornati amici di Zona Wrestling nel consueto report di. Siamo arrivati a,quindi abbiamo diversi titoli in palio e soprattutto match che promettono spettacolo. Ma non perdiamo altro tempo e immergiamoci subito nello show. Title vs Title: ROH World Champion Claudio Castagnoli(w/Wheeler Yuta) vs NJPW Strong Openweight Champion Eddie Kingston (4,5 / 5) Sie non forte, di più. Questo match è veramente ottimo, vero forse ci si arrivava con un po’ di “mah” visto la rivalità ormai infinita. Ma se tutta l’attesa è servita ad arrivare a questo match, ben venga. I due regalano uno spettacolo vero e proprio con un match senza esclusione di colpi, è da recuperare assolutamente. Castagnoli e Kingston danno sfoggio delle loro abilità e delle loro mosse migliori. Sembra che nessuno dei due ...

Ad aprire il grandissimo episodio di Dynamite di questa settimana, intitolato come ormai di consueto Dynamite Grand Slam, è stato il match Winner takes all tra il campione Ring of Honor Claudio Castagnoli e il campione NJPW Strong Openweight Eddie Kingston. La rottura tra Chris Jericho e Sammy Guevara sembra essere ormai irrecuperabile. Durante la scorsa edizione di Dynamite i due, al termine della contesa che li vedeva come protagonisti, hanno ricreato la rottura.