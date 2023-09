Costacurta Critica il Napoli | “In Europa | la Continuità è Fondamentale”

Leggi su napolipiu

(Di giovedì 21 settembre 2023) Alessandro, mette sotto esame la prestazione dele la vittoria contro il Braga in Champions League. CALCIO. Alessandro, noto ex difensore e ora analista per Sky Sport, ha espresso le sue considerazioni sulla recente e sofferta vittoria delcontro il Braga in Champions League. La squadra di Rudi Garcia ha ottenuto i tre punti grazie a un incredibile autogol dei padroni di casa, ma secondo, la prestazione lascia alcune domande aperte. La: Manca la“La squadra di Garcia non è stata continua tutta la gara come accaduto a Genova. Nel primo tempo meritavano il doppio vantaggio, ma poi nella ripresa hanno sofferto davvero troppo,” ha dichiaratodurante la ...