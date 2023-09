Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr celebrano il loro amore sui social

(Di giovedì 21 settembre 2023)Jr., figlio del più famoso, hanno una relazione: da quando hanno rivelato ai propri follower di stare insieme ad agosto 2023, i due non esitano a mostrare ilsui, scrivendosi dolci post. E proprio ieri, 20 settembre 2023, il cantante, 50 anni, ha postato una dedica alla showgirl per celebrare il suo 37esimo compleanno: “Auguri alla mia piccola che oggi compie un anno in più!!!! Mi fai felice! I love you baby!!!”, scrive, a corredo di una foto dei due insieme. Instagram: @jrofficial“Graziemio per avermi reso così felice! Sei l’uomo più meraviglioso del mondo”, replica lei nei commenti. Ma questo è solo uno dei post che la ...

...Martino in scooter con Martina Trivelli Ultimo Aggiornamento Fotogallery - Francesca Fioretti e la figlia di Davide Astori posano per una pubblicità Ultimo Aggiornamento Fotogallery -...è innamorata di Julio Iglesias Jr , figlio di Julio Iglesias e Isabel Preysler. Sui social da qualche settimana la coppia posta foto insieme tra baci, coccole e passione. In occasione ...

Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr, dedica d’amore per il compleanno TGCOM

Fotogallery - Ariadna Romero e Julio Iglesias Jr in love, foto e ... TGCOM

Sui social da qualche settimana la coppia posta foto insieme tra baci, coccole e passione. In occasione del compleanno della ex di Pierpaolo Pretelli, da cui ha avuto un figlio, Leo, 6 anni, il cantan ...Ariadna Romero e il figlio di Julio Iglesias sempre più innamorati: le nuove immagini con dedica per il compleanno ...