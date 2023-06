Ultime Notizie – “Richard Gere testimone? Risponderemo con Lino Banfi…”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 10 giugno 2023) Se "il 15 settembre verrà" a testimoniare al processo Open Arms in corso a Palermo "chiamerò la mia mamma che era molto appassionata di cinema. Noicon". Questa la battuta del ministro e vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Bruno Vespa a 'Forum in Masseria'. "Sono a processo da anni per aver difeso i confini, la dignità e le leggi del mio Paese. Ho letto che l'accusa porterà a testimoniare anche, che non so che valore aggiunto possa avere. Io spero che questo processo non si trasformi in una farsa e in un processo all'Italia perché entrare in Italia deve prevedere il rispetto di regole come in tutti gli altri Paesi del mondo", ha poi detto ai giornalisti.