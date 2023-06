Ron Matusalem presenta la masterclass dedicata al gusto

Leggi su velvetmag

(Di sabato 10 giugno 2023) Ronha organizzato nella Capitale una serata presso l’Hoxton Hotel con la partecipazione di Hektor Monroy, Global Head of Experience di RonGlobal. Per la speciale occasione Hektor Monroy ha preparato quattro cocktail attraverso l’utilizzo dei tre principali prodotti premium iconici. Ron, l’evento esclusivo a Roma Ron, ildel rum più prestigioso al mondo Tra le categorie servite figuravano il RonInsolito, il RonGran Reserva 15 e il RonGran Reserva 23. Nel primo il Rondiventa un pioniere nel segmento del rum con il primo rum rosa al mondo, affinato in botti ex-Tempranillo:...