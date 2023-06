Open Arms | Richard Gere pronto a testimoniare contro Salvini Il commento del vicepremier | «Risponderemo con Lino Banfi»

Leggi su open.online

(Di sabato 10 giugno 2023) «Se verrà a deporrea settembre» a deporre all’udienza«chiamerò mia mamma che era molto appassionata a lui per assistere all’udienza». Così Matteocommenta al Forum in masseria organizzato da Bruno Vespa l’ipotesi che l’attore americano possa deporre al processo che lo vede imputato. «Non so se questo comporterà del prestigio per il nostro paese ma noicon» ha concluso con una battuta. In un’intervista al quotidiano britannico The Guardian,aveva dichiarato «Abbiamo visto più di cento persone a bordo e io mi sono vergognato perché abbiamo tanto ma non siamo in grado di abbracciare questi altri esseri umani: i nostri fratelli e sorelle affamati, traumatizzati. Se gli avessero ...