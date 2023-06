Calcio | Empoli Ds Accardi rinnova fino al 2026 Appuntamento con storia

(Di sabato 10 giugno 2023) "Felice di proseguire con il direttore, pensiamo al futuro", dice il presidente del club- Si parlava di una possibile partenza per andare in un grande club. Il suo nome è stato accostato al Napoli e ad altre società e, invece, l'ex difensore Pietroresterà all'. Il club azzurro

Per quella sinistra piacciono sempre Fabiano Parisi dell'e Carlos Augusto del Monza. Per la fascia destra invece interessa molto Emil Holm, giocatore dello Spezia che sarebbe valutato circa 20 ...Tra i nomi che circolavano per una sua eventuale sostituzione c'era in pole quello di Pietro Accardi che però sarà direttore sportivo dell'anche il prossimo anno. Di più: ha rinnovato il ...In casaci si appresta a vivere un'ennesima estate di rivoluzione tecnica, con mezza squadra ... Una buona notizia non solo per il fatto di voler e poter proseguire con un'idea di...

L’elogio di Mancini: “All’Empoli bisognerebbe dare un Oscar” Empoli Channel

'Felice di proseguire con il direttore, pensiamo al futuro', dice il presidente del club EMPOLI (ITALPRESS) - Si parlava di una possibile ...EMPOLI - Non sarà a Napoli il futuro di Pietro Accardi. Il direttore sportivo dell' Empoli ha infatti rinnovato il contratto fino al 2026. Lo ha comunicato il club toscano con una nota ufficiale sui p ...