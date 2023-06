Amici gossip | Maddalena Svevi sorpresa in atteggiamenti intimi con un professionista del talent

(Di sabato 10 giugno 2023) In queste ore sta circolando sui social un nuovoriguardante, ballerina tra le più amate e seguite di22. Dalle notizie riportate da alcune persone presenti sabato sera scorso presso la discoteca Sanctuary di Roma, proprioera presente assieme a un altro volto noto deldi Maria De Filippi: si tratta del ballerinoSebastian Melo Taveira., baci appassionati in discoteca tra i ballerinie Sebastian Melo Taveirae Sebastian Melo Taveira, che si sono conosciuti proprio ad22, era assieme a un gruppo dima sono stati inseparabili per tutta la ...

Arisa è sempre più popolare come professoressa di canto di(e ha da poco pubblicato il singolo " Non vado via "). È infine in lavorazione il settimo album di inediti di Emma , che ha da poco ...

